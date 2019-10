"Star Trek: Picard": Neuer Trailer und Starttermin

Die von Trekkies mit Hochspannung erwartete TV-Serie "Star Trek: Picard" hat einen ersten Full-Trailer (einen Teaser gab es bereits) und endlich auch einen konkreten Starttermin: Am 24. Januar 2020 gibt es ein Wiedersehen mit Jean-Luc Picard, dem wohl beliebtesten Raumschiff-Kapitän der Sternenflotte noch vor James T. Kirk. Die zehn Episoden der ersten Staffel sind jeweils am Tag nach der US-Erstausstrahlung bei Amazon Prime zu sehen. Aber es wird nicht beim Wiedersehen mit Picard bleiben. Auch andere Charaktere aus der Serie "Star Trek: The Next Generation" tauchen im Trailer auf:

Official Trailer (Englisch) – Star Trek: Picard