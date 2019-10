"The Expanse": Trailer und Starttermin der vierten Staffel

Lieblingsserie der Hard-Sci-Fi-Nerds

"The Expanse" steht bei Science-Fiction-Fans hoch im Kurs. Der Weltraum-Thriller auf Basis der Romanserie von James S. A. Corey kann sich erzählerisch und visuell mit Sci-Fi-Kultserien wie "Babylon 5" und "Battlestar Galactica" messen, aber auch mit modernen Serien wie "Game of Thrones" mithalten. Zudem wird "The Expanse" eine sehr plausible Zukunftsvision aus Sicht der Gegenwart sowie die weitgehend akkurate Darstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse attestiert.