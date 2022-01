"Station 19": "Grey's Anatomy"-Spin-off bekommt Staffel 6

Da sich mit Miranda Bailey (Chandra Wilson) und Carina DeLuca (Stefania Spampinato) gleich mehrere Verbindungen zu "Grey's Anatomy" ziehen lassen, wird es bestimmt auch weitere Crossover-Folgen der beiden Serien geben. Da die fünfte Staffel derzeit in den USA zu sehen ist, bleibt es spannend, was uns in der sechsten Staffel erwarten wird.