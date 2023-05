Pedro Pascal als schwuler Cowboy

Die kurze Antwort: Nein. Sorry.

Aber mit "Strange Way Of Life" sind wir so nah an einer Fortsetzung von "Brokeback Mountain" dran, wie es halt eben möglich ist. Denn der neue (Kurz-) Film von Pedro Almodóvar (der eben nicht nur Frauen-, sondern auch Schwulen- und generell Versteher der Sprache des Herzens ist) ist ein queerer Western mit – erraten! – zwei schwulen Cowboys im Mittelpunkt. Die werden diesmal von Ethan Hawke und Pedro Pascal gespielt, beide der Inbegriff der Popkultur-Daddies.

Hier ist der Trailer zu "Strange Way of Life":