"Heartstopper" auf Netflix: Kommt eine zweite Staffel?

So richtig am Radar hatte "Heartstopper" niemand, aber dann mauserte sich die queere Romantikserie auf Netflix überraschend zum Streaming-Hit und sorgte vor allem auf Social Media für (positive) Furore. Auf Netflix selbst wurde die britische Serie (übrigens ist auch Olivia Colman mit von der Partie!) mit sensationellen 97 Prozent bewertet.

Gut so, denn die Geschichte rund um zwei Jungs, die zuerst Freunde sind und sich dann ineinander verlieben, ist süß, warmherzig und lässt einem wieder an das Gute in der Welt glauben. Eine wohlige Umarmung, wie wir sie in Zeiten wie diesen dringend gebrauchen können.