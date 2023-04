Datingshows gibt es auf Netflix wie Sand am Meer. Man denke hier an "Love is Blind", "Too Hot to Handle" und viele mehr. Doch wie sieht es mit queeren Repräsentationen bei Dating-Formaten aus? Da gibt es schon wesentlich weniger Angebote. Das möchte der rote Streamingdienst nun ändern, denn zu "The Ultimatum" erscheint ein Spin-off, in dem queere Personen im Fokus stehen.

Hier sind alle Infos zu "The Ultimatum: Queer Love", inklusive emotionalen Trailer: