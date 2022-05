"Stranger Things": Ist Will schwul und in Mike verliebt?

Verliebt sich Will in Mike?

Es dürfte also nur noch eine Frage der Zeit sein, bis in der Serie endgültig offen ausgesprochen wird, dass Will Buyers schwul ist – dass es so lange dauert und um den heißen Brei herumgeredet wird, mag einen fahlen Beigeschmack haben, passt aber auch in das Setting der 1980er, in der Homosexualität in einem viel kleineren Ausmaß akzeptiert wurde als heutzutage.

In einem aktuellen Interview mit "Digital Spy" spricht Mike-Darsteller Finn Wolfhard sogar Wills Homosexualität direkt an. Auf die Frage, ob die freundschaftliche Beziehung zwischen Mike und Will eine romantische Note bekommen wird, antwortet er: "Yeah. Ich denke, man findet im Laufe der Staffel langsam heraus, wie sehr Will Mike liebt, und ich denke, das ist eine wirklich schöne Sache.“