In den Wirren des Dreißigjährigen Krieges gerät der 14-jährige Krabat, der seine Mutter an die Pest verliert, in eine als Mühle getarnte Zauberschule, wo schwarze Magie gelehrt wird. Das Abenteuer seines Lebens beginnt ... Wlaschiha ist als Raubein Hanzo zu sehen, einer der Mühlknappen – und einer der wenigen, die Krabat in der Schwarzen Kunst überlegen waren.

