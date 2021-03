7 Serien mit homoerotischen Subexten

Dass Queer Reading mehr ist als bloßes Wunschdenken und sehnsüchtige Interpretation von queeren Zuseher*innen, zeigt beispielsweise der berühmte Hays Code (1930-1967), der offene Darstellung von (unter anderem) Sexualitäten und Geschlechtern außerhalb der Heteronormativität streng untersagte. Filmschaffende waren deshalb über viele Jahrzehnte hinweg gezwungen, auf subtile, aber kreative Anspielungen in Filmen und Serien zurückzugreifen. Berühmte Beispiele: "Ben Hur" (1959) oder "Gone with the wind" (1939). Nicht zu vergessen: Noch heute ist die Darstellung von queerer Sexualität in TV und Kino in vielen Ländern untersagt.

Seit sich Queerness aber einen (mehr oder wenigen) fixen Platz im westlichen Mainstream erkämpft hat, wird Queer Reading von der LGBTIQ-Community auch kritisch aufgenommen, von der Entertainment-Industrie allerdings gerne für unterschwelliges Marketing verwendet – und zwar in Form von "Queerbaiting".

Darunter versteht man eine gefinkelte Taktik, um queeres Publikum anzulocken, ohne dabei aber konservative Zuschauer*innen abzuschrecken – und zwar auf subtile, nur angedeutete Art und Weise. So entsteht ein queerer Subtext, der nur von sehr aufmerksamen und/oder queeren Zuseher*innen überhaupt wahrgenommen wird. Die Kritik: "Queerbaiting" würde die Message verbreiten, dass nicht-heterosexuelle Lebensweisen okay sind, solange sie nicht zu explizit in den Vordergrund gerückt werden und man beim Gros der Bevölkerung nicht aneckt.

Die 7 besten Serien mit homoerotischem Subtext: