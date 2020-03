Streaming-Angebot auf film.at

Gerade jetzt ist der richtige Zeitpunkt, darauf hinzuweisen, dass wir seit einigen Wochen ein Zusatzservice auf unserer Seite integriert haben. Bei allen Filmen, die bereits online verfügbar sind, listen wir die verschiedenen Anbieter auf und Ihr könnt selber entscheiden, welchen Ihr bevorzugt.

Falls Ihr zum Beispiel "28 Days Later" sehen wollt (so lange wird unsere Quarantäne ja hoffentlich nicht dauern), bietet sich unter der Inhaltsangabe bei unserem Filmeintrag folgendes an: