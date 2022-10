Streamteam-Podcast: WAU! So wird dein Hund zum Filmstar

Diesmal wendet sich das Streamteam vierbeinigen Filmstars zu: Hundetrainerin Katharina Kratky hat viel Erfahrung damit, wie man diese Tiere vor der Kamera am besten in Szene setzt. Ihre eigenen Hunde durften schon an vielen Film-, Serien- oder Werbeproduktionen mitwirken und sind echte Profis, die in Österreich eine eigene Fangemeinde haben.

Katharina verrät uns in dieser Podcast-Folge, was einen guten Filmhund ausmacht, welche Kunststücke man den Tieren niemals beibringen sollte und ob bestimmte Hunderassen – wie zum Beispiel Collies – besonders gelehrig sind. Sie gibt noch Antworten auf viele weitere Fragen und wird dabei im Studio von ihrem Hund Baci unterstützt, der uns mit einem kräftigen Bellen begrüßt. Auch entsprechende Film- und Serientipps dürfen natürlich nicht fehlen.

Vermutlich fragt ihr euch nach dieser Folge: "Würde das auch mein Hund können?" Versucht es doch einfach herauszufinden – Katharina hilft euch dabei sicher gern.

Hier nochmal alle Empfehlungen aufgelistet:

"Marley und Ich"

"Lassie – Eine abenteuerliche Reise"

"Bailey – Ein Hund kehrt zurück"

"Benji"

"Ein tierisches Trio "

"Die Abenteuer der Familie Robinson in der Wildnis"

"John Wick"

"Wiener Dog"

"Vernon Subutex"

"The Trouble With Wolves"