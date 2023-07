Laut Studie: Serien-Cliffhanger lassen uns schlecht schlafen!

Das Sandmännchen hasst Cliffhanger

Okay, klingt ein bisschen zu simpel – und ist es zugegeben auch. Denn es kommt auf die Art von Serienepisode an, die du dir vorm Besuch des Sandmännchens reinziehst. Eine deutsche Studie hat nämlich ergeben: Folgen, die mit Cliffhanger enden, mindern unsere Schlafqualität! Die Wirkung wird besonders nach einem Binge-Marathon verstärkt.

Ob dasselbe auch für Filme oder auch Literatur gilt, hat die Studie nicht untersucht (scheint aber logisch).

Im Detail: Die Professoren Björn Rasch und Andreas Fahr der Universität Freiburg (D) baten im Rahmen des vom Schweizerischen Nationalfonds finanzierten Projekts "Excessive Media Use in Times of Netflix" für ihre Studie 50 weibliche und männliche Proband:innen, zwei Nächte in einem Schlaflabor zu verbringen.

Die erste Nacht schauten sie vor dem Schlafengehen mehrere Folgen einer Thriller-Serie, wurden aber in zwei Gruppen geteilt: Die erste Gruppe beendeten die Folgen mit einem spannenden Cliffhanger, die zweite Gruppe schon etwas früher mit einer chilligen Szene (die Folgen wurden für sie also gekürzt). In der zweiten Nacht schauten alle Proband:innen eine ruhige Dokumentation.