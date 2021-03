Die 10 spannendsten Serien auf Amazon Prime

The Walking Dead (seit 2010)

Noch eine Dystopie, die uns das Fürchten lehrt: Eine kleine Gruppe Überlebender schlägt sich durch ein Amerika, das von einer weltweiten Zombie-Invasion zerstört wurde. Von Untoten wimmelt es da draußen nach wie vor, weshalb eine permanente Gefahr besteht, der Seuche ebenfalls zum Opfer zu fallen. In einer Welt, in der das Darwinsche Gesetz über allem steht, müssen mitunter auch harte Entscheidungen getroffen werden – was für die nägelbeißenden Zuseher*innen bedeutet, sich besser nicht allzu sehr an eine/n Protagonist*in zu gewöhnen. Denn in "The Walking Dead" kann es wirklich absolut alle treffen!

"The Walking Dead" bietet komplexen und psychologisch tiefgreifenden Zombie-Horror, in dem nicht die Untoten, sondern die Beziehungen zwischen den Figuren im Mittelpunkt stehen. Eine Zombie-Serie also, die eigentlich keine ist und auch deshalb für jene Serien-Liebhaber*innen empfehlenswert ist, die mit Untoten ansonsten nicht viel anfangen können. Achtung: Die Geschichte rund um ein ansteckendes Virus, das nicht zuletzt zu Misstrauen unter den Menschen führt, könnte aktuell zu nahe an unserer Realität dran und deshalb noch schwieriger zu verdauen sein. Ansehen also auf eigene Gefahr!

