Breaking-Bad-Reunion und Co.: Die besten Werbespots beim Super Bowl

Ben Affleck wird zum Drive-In-Mitarbeiter

Beim Finale der US-amerikanischen Footballprofiliga NFL, das in der Nacht von Sonntag auf Montag stattfand, sahen die Fans unter anderem Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) in einem Spot einer Schnellrestaurantkette für Kaffee und Donuts. Affleck spielt darin einen Mitarbeiter des Unternehmens, der in einem Drive-In Bestellungen aufnimmt. Eine Kundin ist keine geringere als seine Ehefrau, die ihn aus dem Auto heraus erstaunt fragt: "Was machst du? Ist es das, was du machst, wenn du sagst, dass du den ganzen Tag arbeiten wirst?"