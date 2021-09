Super-Mario-Film mit Chris Pratt und Anya Taylor-Joy geplant

Produziert wird der Film von Shigeru Miyamoto und Illumination. Das Studio feierte bereits mit "Sing" und "Pets" große Erfolge mit Animationsfilmen.

Es ist trotz des Kultstatus erst die zweite Umsetzung von Mario, Luigi und Co. als Spielfilm. Die 1993 produzierte Live-Adaption mit Bob Hoskins und John Leguizamo gilt jedoch als Flop – bleibt abzuwarten, wie sich die starbesetzte Version schlagen wird.

Der animierte Mario-Film wird voraussichtlich am 21. Dezember 2022 in den amerikanischen Kinos starten. Ein Erscheinungstermin in Österreich ist noch nicht bekannt.