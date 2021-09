Chris Pratt als Super Mario: Star erntet Twitter-Backlash

Fans wünschen sich Original-Stimme

Auch wenn Chris Pratt bereits als Sprecher in "Lego Movie" und "Onward" zu hören war, wünschten sich Fans den ikonischen Mario-Sprecher Charles Martinet in der Hauptrolle. Martinet spricht Mario seit den 90er Jahren und lieh seine Stimme auch Figuren wie Wario, Waluigi und Luigi. In "Super Mario Bros" wird er nur einen Cameo-Auftritt haben.

Luigi wird von Charlie Day, Peach von Anya Taylor-Joy, Donkey Kong von Seth Rogan und Bowser von Jack Black gesprochen. Es ist noch unklar, ob Pratt den italienischen Akzent von Mario einbauen, oder ihn mit seiner gewöhnlichen Stimme zum Leben erwecken wird. Mario ist vor allem durch den Satz "It’s a me, Mario!" bekannt. In den Spielen spricht er kaum, weshalb es für Fans äußerst seltsam sein dürfte, den sonst so schweigsamen Klempner reden zu hören.

"Super Mario Bros." erscheint voraussichtlich Ende 2022 in den Kinos.