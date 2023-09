Rechtliche Gründe

Einer der Hauptgründe warum ältere Schauspieler:innen für jüngere Rollen engagiert werden, sind gesetzliche Bestimmungen. Sowohl in den USA als auch in Europa gibt es strenge Vorgaben bezüglich Dreharbeiten mit Kindern und Jugendlichen. Sie brauchen eine Sondergenehmigung, um überhaupt an einem Film mitwirken zu können und dürfen pro Tag nur eine bestimmte Anzahl an Stunden auf dem Set stehen. Es ist nicht unüblich, dass Dreharbeiten zehn oder zwölf Stunden dauern können, weshalb es ein Mehraufwand für Produktionen ist, noch nicht volljährige Darsteller:innen zu engagieren.

Auch Nachtdrehs sind Teil jedes Films und eine weitere Hürde für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Es gibt zwar einige rechtliche Argumente, weshalb man es bevorzugen könnte, mit volljährigen Darsteller:innen zu arbeiten, aber das kann keine Entschuldigung für skurrile Besetzungsentscheidungen sein.