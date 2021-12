"Emily in Paris" auf Netflix: Kommt eine Staffel 3?

Am 22. Dezember ist nach eineinhalb Jahren Pause endlich die zweite Staffel von "Emily in Paris" auf Netflix erschienen. In den neuen Folgen versucht Hauptfigur Emily (Lily Collins) Ordnung in ihr chaotisches Liebesleben zu bringen, ihren Job-Alltag zu meistern und Paris zu entdecken.

Nach dem dramatischen Cliffhanger im Staffelfinale stellt sich die Frage, ob man mit einer Fortsetzung der Golden-Globe-nominierten Serie rechnen darf.

Achtung, dieser Artikel enthält Spoiler zur zweiten Staffel von "Emily in Paris".