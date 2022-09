Das sind die Paare

Mit dabei sind etwa Christina Dimitrou (30) und Aleks Petrovic (31), die sich 2020 über Freunde kennen und lieben gelernt haben. Die 30-Jährige hatte zu jener Zeit allerdings schon einer Teilnahme bei "Ex on the Beach" zugestimmt. Petrovic ließ das jedoch nicht auf sich beruhen und überraschte seine Liebste in der Show. Seither sind die beiden unzertrennlich, wie der Sender bekannt gab. Dimitrou hat bereits 2019 "Temptation Island"-Luft geschnuppert, nun wollen die beiden in der VIP-Version mehr Vertrauen in ihrer Beziehung aufbauen.

Michelle Daniaux (24) und Gigi Birofio (23) sind kurz nach ihrer gemeinsamen Teilnahme bei der ersten Staffel von "Ex on the Beach" 2020 ein Paar geworden. Jedoch trennten sich die beiden im August 2021 wieder. Bei "Prominent getrennt" und einer weiteren Staffel von "Ex on the Beach" fanden sie wieder zueinander, jedoch ist ihre Beziehung seither von On-Off-Phasen geprägt. Die 24-Jährige war bereits 2020 Teilnehmerin bei "Temptation Island VIP". Nun wollen die beiden sich gegenseitig beweisen, wie treu sie sind.

Auch sie lernten sich bei "Ex on the Beach" kennen: Sandra Sicora (30) und Tommy Pedroni (27). Nach einer eher lockeren Kennenlernphase sind die beiden seit August 2021 ein festes Paar. Ihr Ziel bei "Temptation Island VIP"? Sie wollen dem anderen jeweils zeigen, wie ernst es ihnen ist. Die 30-Jährige wünscht sich künftig aber auch mehr Aufmerksamkeit von ihrem Partner.

Zu guter Letzt wagen auch Aurelio Savina (44) und Lala Aluas (32) den Treuetest. Die beiden lernten sich 2019 über Instagram kennen. Der 44-Jährige war bereits bei "Die Bachelorette", "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen. Bei "Temptation Island VIP" wollen sie ihre offene Beziehung auf die Probe stellen.