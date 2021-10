"Tender Bar"-Trailer: Ben Affleck in neuem George-Clooney-Film

Memoiren

Dass der Film durchaus autobiografisch zu verstehen ist, beweist folgende Tatsache: Das Drehbuch basiert auf dem 2005 veröffentlichten Debüt-Roman "The Tender Bar" des Journalisten und Schriftstellers J. R. Moehringer, in dem dieser Pulitzer-Preisträger seine Memoiren erzählte.

Tye Sheridan – der Kinder-Darsteller aus "Tree of Life" – ist hier als J. R. zu sehen. An seiner Seite spielen neben Affleck auch Lily Rabe, Max Martini – und wir dürfen uns auf den "Zurück in die Zukunft"-Star Christopher Lloyd in einer Opa-Rolle freuen.

"Tender Bar" erlebte seine Premiere am 10. Oktober auf dem London Film Festival und wird ab 7. Jänner 2022 weltweit auf Amazon Prime zugänglich sein.