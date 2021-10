George Clooney: Will er Politiker werden?

US-Schauspieler George Clooney (60) denkt nicht über eine Karriere als Politiker nach. Auf die Frage, ob er jemals in die Politik gehen wolle, sagte er in einem am Sonntag veröffentlichten Interview des britischen Senders BBC: "Nein, weil ich eigentlich gerne ein nettes Leben haben möchte." Er sei in diesem Jahr 60 geworden und habe mit seiner Ehefrau Amal darüber gesprochen, dass sie beide viel arbeiteten.

"Nein, weil ich eigentlich gerne ein nettes Leben haben möchte." Er sei in diesem Jahr 60 geworden und habe mit seiner Ehefrau Amal darüber gesprochen, dass sie beide viel arbeiteten.