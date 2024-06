"The 8 Show": So verwirrend endet die böse Netflix-Serie

Die achtteilige südkoreanische Netflix-Serie "The 8 Show" ist eine Mischung aus "Squid Game" und "Der Schacht": Sie erkundet den Mechanismus von gesellschaftlichen Strukturen und Herrschaftssystemen und kann auch als bitterböse Satire auf diverse Reality-Formate gesehen werden. Eigentlich basiert die Story auf den beiden Webtoons "Money Game" und "Pie Game", die zwischen 2018 und 2021 veröffentlicht wurden. Acht einander völlig unbekannte Personen, die alle in einer Lebenskrise stecken und sogar an Selbstmord denken, nehmen an einer mysteriösen Spielshow teil. Sie sind in einem achtstöckigen Gebäude eingesperrt und jeder bewohnt ein anderes Stockwerk. Diese Schichtung erweist sich bald als Sozialordnung: die oberen Etagen nutzen die unteren schamlos und brutal aus – wer höher wohnt, "verdient" auch viel mehr Geld und die Aufenthaltszeit muss durch immer brutalere "Spiele" verlängert werden. Die Situation führt zu einer Revolution und Gegenrevolution. Doch wie endet diese verwickelte Story eigentlich? Wir wollen euch nun das vielschichtige und verwirrende Finale der letzten Folge erklären.

Etage 1 am Hochseil als Clown scheitert endgültig Am Ende hat die Verliererfigur aus Etage 1 ihren großen Moment: der ehemalige Clown verweigert den anderen, das Gebäude zu verlassen, fesselt sie an Stühle und zwingt sie, seinem Auftritt zuzusehen. Er produziert sich als Seiltänzer und treibt seine Kunststücke auf die Spitze, springt auf dem Seil immer höher, bis er an einem Scheinwerfer hängt, der sich aus der Verankerung löst und nach dem Absturz in Flammen aufgeht. Etage 1 kann sich auch nicht länger am Seil halten, fällt in das Feuer und stirbt kurz darauf, von den anderen umringt. Diese Handlungsweise von Etage 1 war ein bitterer Kommentar über den Versuch des sozialen Aufstiegs eines Unterprivilegierten: ein Höhenflug, der tragisch endet.

Rückkehr in die Außenwelt und Trauerfreier Nun erfolgt ein Zeitsprung von zwei Monaten und wir erfahren, wie es Etage 3 in der wiedererlangten Freiheit ergangen ist. Er hatte viel Schlaf nachzuholen, unternahm einen misslungenen Selbstmordversuch und kämpft gegen das Vergessen der Ereignisse an, die ihm immer unwirklicher erscheinen. Darum will er eine Trauerfeier für Etage 1 ausrichten und verwendet seinen neuen Reichtum, um überall in der Stadt Anzeigen dafür anzubringen. Tatsächlich kommen dann nur die Bewohner der unteren Etagen zusammen. Im gemeinsamen Gespräch erfahren sie, dass die Witwe von Etage 1 durch einen geheimnisvollen Besucher mit einem Sparbuch beschenkt wurde, das einen hohen Betrag aufwies; der Beschreibung nach handelte es sich um Etage 7. Außerdem wird bekannt, dass Etage 8 als Performance-Künstlerin nachts mit einem Bagger eine Galerie komplett in Schutt und Asche gelegt hat und das gewonnene Vermögen für das vernichtete Gebäude und die zerstörten Kunstwerke aufbringen musste - obendrein wurde sie eingesperrt. Das Andenken an Etage 1 hat die Vier jedenfalls zusammengeführt und sie brechen voll Zuversicht in eine angeblich strahlende Zukunft auf.

Alles nur ein Drehbuch? Mid-Credit-Szene gibt Rätsel auf. Dann folgt noch eine Mid-Credit-Szene, die es in sich hat: Etage 7 sitzt mit einem anderen Mann an einer Bar und legt ihm ein Drehbuch vor, bei dem es sich offenbar um die soeben gesehene Serie "The 8 Show" handelt. Sein Begleiter ist ein Produzent, der sich über den gelungenen Abschluss der Geschichte mit der Trauerfeier freut. Diese überraschende Wendung lässt viel Interpretationsspielraum offen: Befinden wir uns hier auf einer Meta-Ebene und war die gesamte Handlung dieser Serie nur eine Erfindung des Drehbuchautors, den wir unter dem Namen Etage 7 kennengelernt haben? Oder hat er aus seinen realen Erlebnissen, nachdem er tatsächlich alle beschriebenen Ereignisse selbst durchlitten hat, dieses Drehbuch gestaltet? Auch das wechselnde Bildformat trägt zu unserer Verwirrung bei, denn als die vier Gäste die Trauerfeier verlassen, wechselt das Hochformat, bei dem wir uns bisher immer in der realen Außenwelt befinden in das Breitformat, das bisher dem Schauplatz der "8 Show" vorbehalten war. Soll es bedeuten, dass wir uns nun also in Gegenwart von Etage 7 als dem Schöpfer der Story aufhalten oder hat sich "The 8 Show" auch auf die andere Welt ausgedehnt. Ist diese Show vielleicht überhaupt mit unserem normalen Alltagsleben gleichzusetzen, weil es in der Welt eben genau so zugeht?

Immerhin behauptet nun sogar der Produzent, selber bereits einmal an dieser Show teilgenommen zu haben und so zu seinem Reichtum gekommen zu sein. Doch in der nächsten Sekunde widerruft er seine Äußerung und stellt sie nur als Scherz hin. Hier bleibt ebenfalls in der Schwebe, ob er nicht doch die Wahrheit gesagt hat. Außerdem wirft er dann noch ein: "Es könnte sogar eine zweite Staffel geben". Da die 8 des Titels im Vorspann immer um 90 Grad gedreht wird, was das Symbol für "unendlich" ergibt, müssten uns eigentlich noch viel, viel mehr Staffeln erwarten… Wo ist "The 8 Show" zu streamen? Die acht Folgen der ersten Staffel von "The 8 Show" sind auf Netflix verfügbar.