Pläne für eine Filmtrilogie

Welche neuen Herausforderungen auf den autistischen Buchhalter diesmal zukommen werden, steht noch nicht fest, doch die Fortsetzungspläne waren schon länger bekannt.

Bereits 2021 verriet O'Connor in einem "Cinemablend"-Interview, dass er auf eine Trilogie hinarbeite, in der vor allem das Verhältnis von Afflecks Figur Christian Wolff zu seinem von Jon Bernthal verkörperten Bruder im Mittelpunkt stehe. "Ich habe immer an drei Teile gedacht, wobei im zweiten Film Bernthals Bruder-Figur eine viel größere Rolle spielen wird. Den dritten würde ich dann 'Rain Man auf Steroide' nennen, er soll ein Buddy-Movie werden, in dem sich alles um das seltsame Brüder-Paar dreht."

Klingt verheißungsvoll – wir sind auf diese fortgesetzte Mischung aus "Rain Man" und "Jason Bourne" jedenfalls sehr gespannt. Ein Veröffentlichungstermin auf Amazon Prime Video steht noch nicht fest.



