"The Batman": Diese 5 Easter Eggs hast du garantiert übersehen!

4. Die Shakespeare-Büste

In "The Batman" wohnt Bruce Wayne in einem barocken Gothic-Palast-Appartment, das sich grundlegend von allen Versionen von Wayne Manor unterscheidet, die uns bisher präsentiert wurden. Ein Einrichtungsgegenstand kam uns dann aber doch überaus bekannt vor – und die Herzen aller Fans der knallbunten 60er-Jahre-Batman-Serie mit Adam West werden vor Freude doppelt so schnell geschlagen haben:

In der Szene, in der Alfred ein Telefonat annimmt, sieht man die Shakespeare-Büste, die durch die Serie mit Adam West zum Kult wurde – immerhin war sie der Schlüssel zur geheimen Bathöhle. Unvergessen, wenn Bruce mit den Worten "Zum Batmobil, Robin!" die Büste hochklappte, sich die Geheimtür im Bücherregal öffnete und das dynamische Duo an Stangen einem neuen Abenteuer entgegenrutschte ...