"The Batman" legt erfolgreichen US-Kinostart hin

Nur "Spider-Man: No Way Home" war erfolgreicher

Das sei nicht nur der beste Kinostart in den USA in diesem Jahr. Der düstere Superheldenstreifen habe als zweiter Film in der Corona-Pandemie an nur einem Wochenende auch die 100-Millionen-Dollar-Marke gerissen. Im Dezember 2021 hatte "Spider-Man: No Way Home" mit Tom Holland in den USA mehr als 260 Millionen US-Dollar (knapp 239 Millionen Euro) am Startwochenende geschafft.