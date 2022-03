Platz 5: Adam West

Wir sind große Fans des ikonischen Adam West – und beinahe wäre er sogar auf Platz Vier in unserem Ranking gelandet. West, der die Rolle in der 1960er-Serie "Batman" verkörperte, legte die Rolle mit dem damals nötigen Augenzwinkern und dem stets erhobenen moralischen Zeigefinger an, was in keiner Sekunde ernst zu nehmen und genau deshalb so genial ist.

West ist weit entfernt vom düsteren und brutalen Bruce Wayne, beinahe ist er eine Karikatur der Figur, ohne dabei aber ins allzu Groteske abzurutschen. West hat sich gar eine eigene Art zu sprechen zugelegt, um dem Superhelden-Vorbild für alle Kids gerecht zu werden. Wie keine andere ist Wests Darstellung ein Produkt der damaligen knallbunten Zeit, sie ist hip und saukomisch – und unvergesslich, wenn er mit seinem Anti-Haifisch-Batspray gegen die Meerestierchen ankämpft ...

Auftritte in: "Batman hält die Welt in Atem" (1966), "Batman"-Serie (1966-68)

"Batman hält die Welt in Atem" ist auf Amazon Prime erhältlich, aber nicht im Abo enthalten. Hier geht's zum Film!

"Batman" ist auf Amazon Prime als DVD erhältlich. Hier geht's direkt zur Serie!