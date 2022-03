Reeves hat mit Robert Pattinson als Bruce Wayne in "The Batman" den dritten Batman der aktuellen Zeit (Ben Affleck in "Justice League" und "The Flash", sowie Michael Keaton in "The Flash") geschaffen und zeigt dennoch andere Facetten des DC-Superhelden.

Denn dieser Batman ist seit etwas mehr als einem Jahr in Gotham aktiv im Kampf gegen das Böse tätig – und ist mit sich und seiner Arbeit nicht zufrieden. Er will Vergeltung, doch kann in so einer großen Stadt nicht überall gleichzeitig sein. Wenigstens eilt ihm sein Ruf voraus: Die auf den Himmel projizierte Fledermaus ist hier nicht nur ein Hilferuf, sondern auch ein Warnzeichen für Kriminelle – denn das Zeichen schürt Furcht vor dem dunklen Rächer, der offenbar jederzeit aus dem Schatten treten kann.