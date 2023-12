Scott Derrickson, der mit "Sinister" den gruseligsten Film aller Zeiten ablieferte, präsentierte 2022 mit "The Black Phone" einen ähnlich angsteinflößenden Film, der auch noch auf einer Kurzgeschichte von Joe Hill, Sohn von Stephen King, basierte. Daher wundert es nicht, dass der Horrorfilm sich großer Beliebtheit erfreute und zum Beispiel auf der Kritiken-Sammelseite Rotten Tomatoes 81 Prozent erhalten hat.

Achtung, Spoiler-Alarm zum Ende von "The Black Phone"!

Was jedoch verwundert: Der Serienkiller aus "The Black Phone" (Ethan Hawke), und damit die treibende Kraft des Films, ist am Ende des Streifens gestorben. Nichtsdestotrotz erscheint eine Fortsetzung – bei der Ethan Hawke wieder auftauchen wird. Doch wie geht das?