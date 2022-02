"The Blacklist": Wird es eine 10. Staffel geben?

"The Blacklist": 10. Staffel bestätigt

Nun können wir aber aufatmen, denn Hauptdarsteller James Spader (genial in seiner Rolle als Red!) hat nun in der beliebten "Tonight Show" mit Jimmy Fallon verlautbart, dass es eine 10. Staffel von "The Blacklist" geben wird – was mit frenetischem Jubel des Publikums aufgenommen wurde.

Es wird eine besondere Season werden, denn "The Blacklist" feiert in dieser Staffel seine 200. Episode – mit Wendungen und Hitchock-würdiger Suspense, die uns vor dem Bildschirm fesseln wird, da sind wir uns sicher ...

Hier kannst du dir den Auftritt von James Spader bei Jimmy Fallon ansehen: