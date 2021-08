Die 10 besten Krimi-Serien auf Netflix:

The Break – Jeder kann töten (seit 2016)

"True Detective" meets "Twin Peaks" meets "Broadchurch" – und das Ganze auch noch auf Belgisch! In "The Break – Jeder kann töten" geht es um den traumatisierten Kriminalkommissar Yoann Peeters, der nach dem Tod seiner Frau gemeinsam mit seiner Tochter in seine kleine Heimatstadt Heiderfeld zurückkehrt. Wie das mit Kleinstädten in Serien nun mal so ist, liegt der Teufel auch hier im Detail begraben und idyllisch ist nur die Oberfläche: Als die Leiche des Schwarzen Fußballspielers Driss Assani gefunden wird, glaubt Peeters im Gegensatz zur örtlichen Polizei nicht an Selbstmord. Verdächtig sind alle in Heiderfeld – weil: siehe Untertitel ...

"The Break" kommt überraschend düster, eckig und grenzüberschreitend daher und ist ein Sex-and-Crime-Kuriositätenkabinett, das fasziniert und abstößt zugleich. Es gibt keine Figur, die nichts zu verbergen und keinen Dachschaden hat – was die Spannungskurve immer weiter nach oben treibt.

