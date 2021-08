Die 12 besten Krimi-Serien auf Amazon Prime

Trapped – Gefangen in Island (seit 2015)

Ein männlicher Torso wird an die Küste eines verschlafenen Fischersdorfs geschwemmt. Gleichzeitig legt eine TouristInnen-Fähre mit 300 PassagierInnen am Hafen an – womit es plötzlich ganze 300 Verdächtige gibt. Nicht nur Chaos, sondern auch ein Schneesturm bricht aus, der ein Flüchten von der Insel unmöglich macht. Die ErmittlerInnen sind überfordert – und schon geschehen weitere Verbrechen ...

Trotz der wunderschönen, aber kargen und auch einschüchternden Landschaftsaufnahmen, die wunderbar als Spiegel der Gefühlswelt der ProtagonistInnen fungieren, vermittelt diese isländische Krimi-Serie ein klaustrophobisches Gefühl, das die Spannung langsam anschwellen lässt. Die Serie fühlt sich wie eine Verkühlung an: Man weiß, da kommt was, aber man ist sich nicht sicher, was und wann. Geheimtipp!

"Trapped – Gefangen in Island" gibt es auf Amazon Prime zum Kaufen.

