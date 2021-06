Sandra Oh auf Netflix

Oh feierte ihren Durchbruch als Christina Yang in der Serie "Grey’s Anatomy". Auch wenn sie die Rolle schon vor sieben Jahren abgelegt hat, spekulieren Fans noch immer auf eine Rückkehr der ambitionierten Ärztin. Auch wenn Oh mit ihrer Rolle als Yang große Aufmerksamkeit erreichte, ist ihre Rolle in der BBC-Serie "Killing Eve" genauso anspruchsvoll. Dort spielt sie eine MI5-Agentin, die Verbrechen in ganz Europa aufklärt.

Leider müssen sich Fans von Oh noch auf den ersten Teaser zu "The Chair" gedulden. Auch wenn Netflix noch nicht viele Infos zur Serie veröffentlicht hat, wurde bestätigt, dass "The Chair" aus sechs je einstündigen Episoden bestehen wird, die am 27. August auf Netflix erscheinen werden.