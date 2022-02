Der Serie "The Crown" sind Edelsteine und Antiquitäten im Wert von 150.000 Pfund, etwa 180.000 Euro, geklaut worden. Wie die Polizei von South Yorkshire laut "Daily Mail" mitteilte, sind die Diebe am Mittwoch in drei Lastwagen eingebrochen. Darin waren die teils wertvollen Requisiten aufbewahrt worden.