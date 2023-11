“The Crown”-Staffel 6: Die wahre Geschichte hinter Dianas Tod

Wie kam es zum Tod von Prinzessin Diana?

Im Sommer 1997 wurden Diana und ihre Söhne in die Villa von Mohamed Al-Fayed in St. Tropez eingeladen. Dort lernte sie auch dessen Sohn Dodi kennen. Die beiden verliebten sich ineinander, doch ihre Romanze wurde ständig von Paparazzis begleitet. Am 30. August 1997 flog das Paar von Sardinien nach Paris, um vor Dianas geplantem Wiedersehen mit ihren Söhnen in London noch etwas Zeit miteinander zu verbringen. Die beiden wollten im luxoriösen Restaurant Chez Benoit noch zu Abend essen, doch um die Paparazzi zu vermeiden, aßen sie in ihrer Suit im Ritz. Nach Mitternacht verließen sie das Hotel, um in Dodis Wohnung zu fahren.