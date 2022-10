"The Crown": Bei Dianas Unfalltod "Grenze überschritten"?

Die Aufregung um die kommende neue Staffel der Netflix-Serie "The Crown" ist ungebrochen. Wie jetzt das britische Boulevard-Magazin "The Sun" berichtet, soll sich auch in der zuständigen Crew ein massiver Streit über geplante Szenen entwickelt haben. Stein des Anstoßes: Die Darstellung des Unfalltodes von Prinzessin Diana (1961-1997) in Paris. Die Chefs hätten mit ihren Plänen große Wut unter den Mitarbeitern ausgelöst, heißt es. Man habe Angst, dass "eine Grenze überschritten worden ist".

Aktuell sind die Dreharbeiten in Paris noch nicht vollständig abgeschlossen. Ein Insider habe gegenüber dem Blatt berichtet, dass sich die Crew aktiv gegen Ideen der Umsetzung gewehrt hätten, die bereits auf dem Tisch lagen. Was im Detail das Problem des Drehbuchs war, ist nicht bekannt. Jedoch hätten einige Mitarbeiter es als taktlos empfunden, wenn man die ursprünglichen Pläne hätte umgesetzt. Auf Nachfrage von "The Sun" habe Netflix nur verraten: "Der genaue Moment des Aufpralls wird nicht gezeigt werden." Ein Sprecher der Serie sagte, dass es sich um eine "fiktive Dramatisierung" handle.