Die besten Halloween-Filme für die ganze Familie

In diesem Stop-Motion-Film haben sogar Zombies etwas Magisches an sich: Norman ist ein ziemlicher Außenseiter in der Schule. Das liegt wohl auch daran, dass der Horrorfilm-Fan die Geister der Toten sehen kann und mit ihnen spricht wie mit den Lebenden. Aber genau diese Gabe des Sonderlings macht ihn schließlich zum Retter der Stadt als sich die puritanischen Gründerväter aus ihren Gräbern erheben und als Zombies die Stadt heimsuchen.

"Paranorman" ist auf Amazon Prime verfügbar (aber nicht Teil des Prime-Abos).