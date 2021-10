Ein guter Film gehört zu Halloween mindestens genauso dazu wie Süßigkeiten, eine kreative Verkleidung und nervende Kinder, die dein Auto mit rohen Eiern bewerfen, wenn du für sie nicht die Naschlade plünderst.

Aber welcher Film eignet sich am besten für jenen Abend, an dem die Toten auferstehen und die Schwelle zur Hölle so niedrig ist wie sonst nie im Jahr? Klar, gruselig sollte er sein. Also Geister? Oder doch eher Vampire oder Werwölfe?

Am besten sollte sich unter all den cineastischen Horror auch noch zynischer, bitterböser und morbider Humor mischen, um auch die ärgsten Scare Jumps unbeschadet überstehen zu können. Und weil wir fürsorgliche Erwachsene sind, wollen wir auch den lieben Kleinen bereits beibringen, was Angst bedeutet – also wär's super, wenn der Film auch noch familienfreundlich wäre. Besonders beim letzten Punkt hat Disney+ so einiges zu bieten.

Die 7 besten Halloween-Filme auf Disney Plus: