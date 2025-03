Die MCU-erfahrenen Russo-Brüder haben uns mit der bisher teuersten Netflix-Produktion "The Electric State" in eine alternative SciFi-Welt der 90er-Jahre mitgenommen. Nach einem gescheiterten Aufstand der Roboter müssen diese im Exil leben. Doch als der mysteriöse, aber liebenswerte Roboter Cosmo bei Michelle ( Millie Bobby Brown ) auftaucht, beginnt sich alles zu ändern. Der kleine Bursche wird nämlich offenbar von Christopher gesteuert – ihrem hochintelligenten jüngeren Bruder, der eigentlich tot sein müsste.

Es hatte sich herausgestellt, dass das von Stanley Tucci gespielte Tech-Genie Ethan Skate den totgeglaubten Bruder künstlich am Leben erhalten hat, um mit dessen Gehirnströmen die Steuerung seiner Neurohelme der Firma Sentre zu ermöglichen. Beim großen Endkampf zwischen den Robotern und der Sentre-Armee gelingt es Michelle, sich in die Kommandozentrale einzuschleusen und sie findet ihren Bruder in einem komatösen Zustand vor.

Roboter Cosmo überrascht uns am Ende

Michelle wendet sich nun mit einer Videobotschaft an alle Menschen und ruft sie dazu auf, das Drohnen-Dasein hinter sich zu lassen, indem sie ihre Roboterhelme ablegen und in die Realität zurückkehren. Außerdem bietet sie ihnen an, mit ihr, Keats (Chris Pratt) und den Robotern gemeinsame Sache zu machen.

Cosmo hingegen, der durch Christophers Geist erfüllt war, scheint mit dem Tod des Jungen nun ebenfalls funktionslos zu sein. Daher landet er auf einer Schrottmüllhalde, wo wir ihn am Ende sehen. Doch als ein Hund in einer Wasserpfütze trinkt, bekommen wir in der Spiegelung plötzlich mit, wie Cosmo seinen Kopf hebt. Der Roboter ist also doch nicht inaktiv und es deutet alles darauf hin, dass Christopher eine Möglichkeit gefunden hat, auf diese Weise weiter zu existieren. Dieses Finale fordert also geradezu ein "The Electric State 2" heraus und es ist sicher nur eine Frage der Zeit, bis wir diese Fortsetzung auch zu sehen bekommen.