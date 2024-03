"Damsel": Kommt Teil 2 des Netflix-Films mit Millie Bobby Brown?

Worum könnte es in einem "Damsel"-Sequel gehen?

Achtung, Spoiler-Alarm!

So endet der Netflix-Film: Anstatt den Drachen zu töten, gelingt es Elodie, ihn zu zähmen. Daraufhin macht sie sich seine Kräfte zunutze, um Königin Isabelle und deren Sohn, Prinz Henry, zu töten. "Damsel" endet damit, dass sich Elodie zusammen mit ihrer jüngeren Schwester Floria, ihrer Stiefmutter Lady Bayford und dem Drachen auf den Weg nach Hause macht.

In einer möglichen Fortsetzung könnte gezeigt werden, wie die Bindung zwischen Elodie und dem Drachen wächst und welchen Abenteuern sie sich stellen. Außerdem dürfte es spannend sein, das Leben in ihrem Heimatdorf zu zeigen, das Zuschauer:innen in Teil 1 nur zu sehen bekommen haben. Geht es dem Dorf, das zuvor noch Hunger litt, mittlerweile besser? Und: Wird Elodie je einem Mann wieder trauen können und die wahre Liebe finden, nachdem sie von Prinz Henry so bitter hinters Licht geführt wurde?

Bleibt abzuwarten, wie und ob Netflix die Geschichte weiterspinnen wird.