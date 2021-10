"The Eternals": Wird es eine Post-Credit-Szene geben?

Künftiges Marvel-Universum

Wie Zhao erklärte, sei der Film zwar absolut wichtig für die Zukunft des MCU, allerdings könne man den Film ohne großes Vorwissen über die vorherigen Marvel-Abenteuer ansehen, da er für sich allein stehe.

Für die zukunftsweisenden Handlungen müsse man vor allem bis zum wirklichen Schluss des Filmes – den Post-Credit-Szenen – warten: "Bleibt nicht nur für die erste, bleibt auch für die zweite Szene. Sie sind beide gleich wichtig und haben einige Überraschungen zu bieten." Es bleibt also spannend, was uns da erwarten wird.

"The Eternals" mit Angelina Jolie, Richard Madden, Kit Harington, Salma Hayek, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Lia McHugh, Don Lee und Barry Keoghan startet am 4. November in unseren Kinos.