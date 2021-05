"The Eternals": Erste Bilder im großen Marvel-Trailer

Neuer Marvel-Look

Außerdem setzt die Regisseurin mit Joshua James Richard ihren Lieblings-Kameramann ein, der in Zusammenarbeit mit Chef-Kameramann Ben Davis hoffentlich dafür sorgen wird, dass sich der Film auch optisch vom bisher gewohnten Marvel-Look abhebt.

Ein nächster Schritt in diese Richtung ist auch durch den weitgehenden Verzicht auf Green Screen gewährleistet – stattdessen soll an realen Drehorten gearbeitet werden. Salma Hayek schwärmte kürzlich in einem "Variety"-Interview von den "verrückten, geradezu außerirdisch wirkenden" Locations. Auch Hayek hebt bei dieser Gelegenheit die unglaublich gute Kamera-Arbeit hervor.

Bis wir uns mit eigenen Augen davon überzeugen können, vergeht leider noch ein halbes Jahr.

"The Eternals" starten voraussichtlich am 5. November in unseren Kinos.

Diese Marvel-Filme erwarten uns