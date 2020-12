"The Exorzist"-Sequel von Blumhouse angekündigt

Seither ist ein Horrorfilm über Exorzismus nichts Ungewöhnliches mehr und steht eher an der Tagesordnung. Doch wenn die renommierte Produktionsfirma "Blumhouse" ("Insidious", "The Purge", "Get Out", "Happy Deathday") laut "Observer" ein Sequel des legendären Films ankündigt, sollte uns das schon aufhorchen lassen.

Der dafür vorgesehene Regisseur David Gordon Green ist Spezialist für das Weiterführen von Horror-Klassikern. "Blumhouse" hat ihn bereits für die neue "Halloween"-Trilogie verpflichtet, von der bisher zwei Teile fertiggestellt wurden – allerdings müssen wir auf "Halloween Kills" noch bis Oktober 2021 warten.