Besetzung der Netflix-Comedyserie

Während damals Alan Alda den Film schrieb und eine Hauptrolle übernahm, wird er für die kommende Serienadaption als Produzent tätig sein. Hinter der Netflix-Serie stehen neben Tina Fey noch Lang Fisher ("Never Have I Ever") und Tracey Wigfield ("Saved by the Bell") als Autorinnen und ausführende Produzentinnen, mit denen sie bereits an "30 Rock" zusammen gearbeitet hat. Tina Fey wird auch die Hauptrolle in "The Four Seasons" übernehmen.