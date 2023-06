"Noch nie in meinem Leben": 5 ähnliche Serien, die du lieben wirst

The Sex Lives of College Girls (seit 2021)

Ihr wollt eine versautere, erwachsenere, realistischere und ehrlichere Version dvon "Noch nie in meinem Leben"? Dann ist "The Sex Lives of College Girls" genau das Richtige für euch, denn Mindy Kaling zeichnet für beide Coming-og-Age-Serien verantwortlich.

"The Sex Lives of College Girls" handelt von vier Mitbewohnerinnen am College, die an sich nicht wirklich viel miteinander gemein haben (eine selbstbewusste Profisportlerin, eine oberflächliche Reiche, eine quirlige Unsichere und eine ambitionierte Poetin) und sich deshalb zu Beginn auch ziemlich egal sind. Mit der Zeit entwickelt sich zwischen den Vieren aber eine Freundschaft, die sich für uns Zuschauer:innen überaus authentisch anfühlt.

Dabei geht es um Themen wie das erste Mal Sex (und darum, danach gaaanz viel Sex zu haben!), die Freiheiten, nicht mehr bei den Eltern zu leben, endlich die Inhalte zu lernen, die einen auch wirklich interessieren, auf Partys Leute kennenlernen, und vieles mehr.

Der Charme und die Vitalität der Serie sind deutlich zu spüren, weshalb es unglaublich viel Freude bereitet, diese unterschätzte Produktion anzusehen.

"The Sex Lives of College Girls" kann man sich auf Prime Video ansehen. Gekauft werden kann sie auf Prime Video und Google Play. Hier geht's direkt zur Serie!