Kampf um gesellschaftliche Anerkennung und Erfolg

Die zweite Staffel beginnt am Ostermorgen 1883 mit der Nachricht, dass Bertha Russells (Carrie Coon) Bewerbung um eine Loge an der Academy of Music abgelehnt wurde. Bertha fordert nun Mrs. Astor (Donna Murphy) und das alte System heraus: Sie arbeitet daran, in der Gesellschaft nicht nur Fuß zu fassen, sondern möglicherweise eine führende Rolle darin zu spielen. George Russell (Morgan Spector) nimmt unterdessen seinen eigenen Kampf mit einer wachsenden Gewerkschaft in seinem Stahlwerk in Pittsburgh auf.

Im Brook House versucht Marian (Louisa Jacobson) weiterhin, ihren Weg in der Welt zu finden, indem sie heimlich an einer Mädchenschule unterrichtet, während Ada (Cynthia Nixon) zur großen Überraschung aller eine neue Beziehung eingeht. Natürlich ist Agnes (Christine Baranski) mit all dem nicht einverstanden. In Brooklyn beginnt die Familie Scott, sich von einer schockierenden Entdeckung zu erholen, und Tochter Peggy (Denée Benton) entdeckt durch ihre Arbeit beim "New York Globe" ihren Aktivistinnengeist.