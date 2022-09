Wahre Ereignisse

Sarah Mardini verletzte sich auf der Flucht und musste den Leistungssport aufgeben. Die Seenotrettung unterstützt sie weiterhin: so fuhr sie etwa im April 2021 als ehrenamtliche Helferin auf dem Bündnisschiff Sea-Watch 4 und war an der Rettung von 456 Menschen beteiligt.

Der Film unter der Regie von Sally El-Hosaini basiert somit auf wahren Ereignissen. Die walisisch-ägyptisch stämmige Künstlerin, deren Film "My Brother the Devil" in der Vergangenheit unter anderem als Bester Europäischer Film bei der Berlinale ausgezeichnet wurde, war als Regisseurin und Autorin bei dem Projekt tätig.

Die Hauptrollen werden von den französisch-libanesischen Schwestern Manal Issa und Nathalie Issa verkörpert. Ebenfalls mit dabei sind Matthias Schweighöfer und Ali Suliman ("Jack Ryan").

"Die Schwimmerinnen" startet ab 23. November weltweit auf Netflix.