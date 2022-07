Christopher McQuarrie und Charlize Theron

Nachdem die Rechte für New Regency wieder ausgelaufen waren, war Sony am Zug und betraute zunächst die Russo-Brüder mit der Regie. Doch die beiden waren dann durch ihre "Captain America"-Filme unabkömmlich, und so sollte 2015 Christopher McQuarrie die Aufgabe übernehmen.

Der Action-Regisseur hatte wieder komplett andere Pläne für die Hauptfigur und wollte sie in eine durch Charlize Theron gespielte Frau verwandeln. Und wieder kam ein anderes Groß-Projekt dazwischen, da McQuarrie um "Mission: Impossible – Fallout" stemmen musste.