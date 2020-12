"The Grey Man": Ana de Armas spielt mit Ryan Gosling und Chris Evans im Netflix-Agentenfilm

Die Regisseure Joe und Anthony Russo ("Avengers: Endgame") haben in diesem Sommer von Netflix ein erkleckliches Budget von 200 Millionen Dollar erhalten, um Mark Greaneys Spionage-Roman "The Grey Man" aus dem Jahr 2009 in einen Film umzuwandeln. Mitwirken werden daran – abgesehen vom ehemaligen "Captain America"-Darsteller Chris Evans – auch Ryan Gosling und die wundervolle Ana de Armas.

Für de Armas ist das nach "Blade Runner 2049" gleich die nächste Zusammenarbeit mit Gosling, worüber er sich bestimmt freuen wird. Auf ihren Kollegen Daniel Craig hatte die gebürtige Kubanerin in der gewitzten Krimi-Komödie "Knives Out" jedenfalls einen solchen Eindruck hinterlassen, dass er darauf bestand, de Armas auch gleich in seinem nächsten und letzten Bond-Abenteuer "No Time To Die" zu besetzen.