Alte Profi, Shooting-Star und Newcomer

Neben Ausnahme-Schauspieler und Emmy-Gewinner Paul Giamatti ("12 Years a Slave") in der Hauptrolle brillieren Shooting-Star Da’Vine Joy Randolph ("Dolemite Is My Name", "The Lost City") und der junge Newcomer Dominic Sessa in seinem Leinwanddebüt.

Unter Paynes liebevoller Regie und nach einem Drehbuch von David Hemingson machen sie diese verschneite Weihnachts-Schulgeschichte wohl zu einem kleinen, sehr besonderen Meisterwerk.

"The Holdovers" feierte seine Weltpremiere beim Toronto International Filmfestival und belegte dort den zweiten Platz beim Wettbewerb um den begehrten Publikumspreis.