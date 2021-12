Der Weihnachtsmuffel (2009)

Ausgerechnet Paul Maddens (Martin Freeman), titelgebender Weihnachts-Feind und Griesgram vor dem Herren, soll an der Volksschule, an der er als Lehrer arbeitet, das jährliche Krippenspiel organisieren. Die Freude hält sich bei ihm in Grenzen, doch nach und nach geht er in seiner neuen Aufgabe voll und ganz auf. Als sich auch noch Hollywood-Produzenten zur Premiere ankündigen, geraten alle in größte Aufregung ...

Schräge, locker-flockige Unterhaltung mit einem Hauptdarsteller, der dank seines Charmes und Charismas in geradezu jeder Lebenslage überzeugt.

"Der Weihnachtsmuffel" ist auf Amazon Prime zu sehen.

Hier geht's direkt zum Film!